Сергей Лазарев выпустил клин на песню «Третий»

15.10.2022

Сергей Лазарев выпустил клин на песню «Третий»
Премьера ролика на композицию с последнего альбома «8» состоялась на официальном ютьюб-канале исполнителя. 

На кадрах певец танцует трио вместе с Валерией Кушаковой и Артемием Русаковым. За неполные сутки с релиза клип набрал почти 72 тысячи просмотров. 

Режиссером видео выступил Константин Черепков. Текст композиции написал Олег Влади, музыку — Павел Поздникин. Она вышла в составе пластинки «8», выпущенной в прошлом году. 

В настоящее время Сергея Лазарева можно еженедельно видеть в шоу «Аватар» на НТВ в качестве участника жюри. Вместе с Идой Галич, Марком Тишманом и другими звездами он пытается угадать, кто выступает на сцене под цифровой маской. Ранее судьи раскрыли личности Кощея, Русалочки и других аватаров.

Фото: скриншот / ютьюб