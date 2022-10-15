В образе Эха в шоу «Фантастика» на Первом канале выступала Mia Boyka

Судьям удалось рассекретить одного из цифровых аватаров вокального состязания. Четвертый выпуск вышел в эфир 14 октября.





В «Фантастике» участвуют именитые и начинающие исполнители, которые выступают в цифровых костюмах сказочных героев. Первым раскрытым персонажем был Триггер, в образе которого пел Ив Набиев из восьмого «Голоса».





В этот раз судьи были едины, когда решили, что под маской Эха прячется начинающий артист. По предположению Дмитрия Маликова, это могла быть участница «Голоса» или других вокальных конкурсов. А Дмитрий Красилов, известный по клипу на трек Uno группы Little Big, назвал имя исполнительницы — Mia Boyka (Мария Бойко).





Певица отметила, что для нее участие в шоу было похоже на съемки в фильме «Аватар». Также она поблагодарила на интересные впечатления.





Фото: Okras. Собственная работа, CC BY-SA 4.0,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=107419909