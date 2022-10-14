В Душанбе стартовали Дельфийские игры стран СНГ

С 14 по 18 октября в столице Таджикистана пройдут шестнадцатые молодежные Дельфийские игры стран — участниц СНГ, которые в этом году отмечают 20-летие. Об этом сообщили в Минкультуры РФ.





Около 500 участников в возрасте от 10 до 25 лет выступят в семи конкурсных и трех фестивальных номинациях. В составе жюри — более 30 деятелей культуры, искусства и образования из стран СНГ. Кульминацией Игр станет гала-концерт 17 октября, который соберет лауреатов в Театре оперы и балета им. С. Айни.





Дельфийские игры в сфере творчества сравнимы по значимости с Олимпиадой в спорте. Они нацелены на поиск молодых талантов и их поддержку, помощь в реализации и профессиональном росте молодежи, а также содействие развитию межкультурного диалога и укреплению контактов между странами СНГ. На сегодня прошли более 100 игр разного уровня.

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