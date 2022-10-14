Выставку на ВДНХ попросили проверить на пропаганду «нетрадиционных ценностей»

С запросом в Генпрокуратуру РФ обратился депутат ГД Дмитрий Кузнецов. Об этом говорится в письме его помощницы Марины Третьяковой, поступившем газете «Культура».





Парламентарий попросил проверить выставку достижений робототехники в павильоне № 2 на ВДНХ в Москве. По его словам, на популярной у детей и взрослых «Робостанции» показывают «надписи двусмысленного содержания». Среди них — квир, небинарность, феминизм и др. Первые два понятия в запросе расшифрованы «в соответствии со словарем»: оба указывают на идентичности, отличные от традиционного разделения людей на мужчин и женщин.





По мнению Кузнецова, указанные слова могут «формировать нетрадиционные сексуальные установки у детей». Он попросил установить виновных лиц и принять меры в случае подтверждения нарушений.





В приложении к обращению представлены фотографии с «Робостанции» со словами «сапиосексуальность», «феминизм», «небинарность», «толерантность», «квир», а также «принятие», «любовь», «ожидание», «новая искренность».





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