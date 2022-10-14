Фестиваль им. Ф.М. Достоевского пройдет в Новгородской области в 26-й раз

В этом году международный театральный фестиваль состоится в ноябре, сообщила пресс-служба НОТКА.





С 4 по 11 ноября в Великом Новгороде и Старой Руссе покажут 21 театральную постановку от 19 трупп из обеих столиц, Южно-Сахалинска, Магнитогорска, Краснодара и других городов РФ. Специальным гостем станет Театр им. Горького из Минска. В программу традиционно включили спектакли разных жанров по произведениям Достоевского: от больших форм до буто и перформансов.





В день открытия, 4 ноября, в Великом Новгороде выступят гости из Минска, а в Старой Руссе — театр «Странник» из Петербурга. Также между Новгородской драмой и Старорусским ДК «Русич» будет работать телемост.





В этот раз в фокусе внимания — документальные акценты прозы писателя. К публицистическим текстам обратились театр Talk из Магнитогорска, Театр имени Горького (Краснодар). «Документальный детектив» представит Минский драмтеатр. Кроме того, три спектакля покажут в прямом эфире в кинотеатрах нескольких городов Новгородской области.





Фестиваль Достоевского появился в 1992 году как творческая акция, ставшая со временем международным проектом, участниками которого стали театры из разных городов России, стран Европы и Азии. В его программе — только постановки по произведениям Достоевского и — реже — по биографии писателя.





Фото: пресс-служба НОТКА