Ученые из США усомнились в уникальности «мумий» динозавров

«Мумиями» называют останки динозавров с окаменевшей кожей, которые встречаются относительно редко. Ранее эксперты считали, что подобные окаменелости возникают только в единичных случаях, так как обычно туше грозит поедание другими животными или разложение.





Впрочем, команда специалистов под руководством доктора Стефани Драмхеллер из Университета Теннесси нашла доказательства того, что останки древних ящеров не были защищены от падальщиков. При этом они все равно превратились в мумии. Так, на телах были обнаружены повреждения, нанесенные другими хищниками.





Фото: Pixabay