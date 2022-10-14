Скрипач Вадим Репин исполнит петербургскую премьеру Третьего концерта Софии Губайдулиной

14.10.2022

Скрипач Вадим Репин исполнит петербургскую премьеру Третьего концерта Софии Губайдулиной

Скрипач Вадим Репин осуществит в пятницу в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича петербургскую премьеру посвященного ему Третьего скрипичного концерта «Диалог: Я и Ты» Софии Губайдулиной.

Партитура прозвучит в исполнении Академического симфонического оркестра Филармонии под управлением народного артиста России Феликса Коробова.

Как напомнили в пресс-службе Филармонии, «сочинение было написано по заказу Вадима Репина и его Транссибирского арт-фестиваля и впервые исполнена в 2018 году в Новосибирске. Концерт посвящен Вадиму Репину и дирижеру Андресу Мустонену — первым его исполнителям».

В программу концерта вошли также 25-я Симфония Вольфганга Амадея Моцарта, Рапсодия для скрипки с оркестром «Цыганка» Мориса Равеля и 3-я симфония Иоганнеса Брамса.

Фото: Pixabay