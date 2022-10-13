В Москве состоялся концерт в честь 85-летия Эдуарда Артемьева

В Светлановском зале прозвучали песни и музыка из кинофильмов «Утомленные солнцем», «Солярис», «Легенда № 17» и сюита «Алтайский сказ. Полет над временем».





Композитор рассказал зрителям, что в преддверии юбилея концерт для него — это возможность «отчитаться» за длительный период творческой деятельности.





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