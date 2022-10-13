В Москве состоялся концерт в честь 85-летия Эдуарда Артемьева

13.10.2022

В Москве состоялся концерт в честь 85-летия Эдуарда Артемьева

Концерт «Полет над временем», посвященный 85-летию народного артиста России, композитора Эдуарда Артемьева, состоялся в Московском международном Доме музыки. Об этом сообщает ТАСС.

В Светлановском зале прозвучали песни и музыка из кинофильмов «Утомленные солнцем», «Солярис», «Легенда № 17» и сюита «Алтайский сказ. Полет над временем».

Композитор рассказал зрителям, что в преддверии юбилея концерт для него — это возможность «отчитаться» за длительный период творческой деятельности.

Фото: Pixabay