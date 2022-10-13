Флигель усадьбы XVIII-XIX веков в Москве передадут Государственному музею А. С. Пушкина

13.10.2022
Флигель городской усадьбы XVIII-XIX веков в центре Москвы, в которой 10 лет жила мать русского писателя Ивана Тургенева, после реставрации передадут в безвозмездное пользование Государственному музею А. С. Пушкина, сообщается на портале мэра Москвы.
«В 2018 году столица отмечала 200-летие со дня рождения писателя Ивана Тургенева. В преддверии юбилейной даты был отреставрирован главный дом усадьбы на Остоженке. Сейчас мы ведем подготовку к реставрации флигеля, здание расположено по адресу: улица Остоженка, дом 37/7, строение 3. Мэр Москвы принял решение передать его в безвозмездное пользование Государственному музею А. С. Пушкина для расширения экспозиции и создания музейно-культурного центра», — приводятся слова руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова.
Он добавил, что долгое время здание не использовалось, поэтому оно требует проведения комплексных работ по сохранению.
Фото: сайт музея