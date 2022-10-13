Кинотеатры заменяют голливудские премьеры российскими ТВ-шоу

На фоне отсутствия релизов от мейджоров отечественные кинотеатры обратили внимание на телевизионный контент. Соответствующий опыт изучил «Ъ».





По информации издания, сеть «Формула кино» + «Синема парк» договорилась с каналом «Ю» о показе ее имиджевой программы «Беременна в 16». 10 октября в кинотеатрах нескольких городов стартовали показы четырех эпизодов нового сезона за неделю до трансляции на ТВ. В киносети остались довольны продажами билетов на реалити-шоу. Ее представители обсуждают варианты сотрудничества с другими каналами, в том числе о трансляции футбольных матчей.





В «Каро» проводят эксперименты с ютьюб-шоу, сериалами, играми Dota, чемпионатами UFC и гонками «Формула-1». Популярностью пользуются показы ютьюб-проекта «Подземелье Чикен Карри». Успешно прошли «Игра престолов» и «Чики». Точечно эксперименты не зарабатывают сопоставимую с блокбастерами кассу, но в целом дают «хороший доход», подчеркнули в «Каро».





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