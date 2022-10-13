В Екатеринбурге 20 октября начинает работать фестиваль уральского кино «Ойка»

13.10.2022
Фестиваль уральского кино «Ойка» стартует в Екатеринбурге 20 октября. На его открытии зрителю представят киноальманах из пяти студенческих фильмов, снятых во время фольклорной киноэкспедиции на родине писателя Дмитрия Мамина-Сибиряка в поселке Висим. Об этом сообщили организаторы.
«На открытии мы покажем киноальманах из пяти работ, которые сняли студенты филологического факультета УрФУ во время июльской экспедиции в поселке Висим. Для ребят эти материалы стали дебютом в мире документального кино, а для нас — интересной находкой в процессе исследования краев и граней Урала и людей, на нем живущих», — говорится в сообщении и уточняется, что открытие фестиваля пройдет в бывшем кинотеатре «Салют» 20 октября.
Зрители увидят документальную комедию о пожилой паре «Женя», фильм «Дом культуры» о провинциальном Доме культуры, резиденты которого активно готовятся к Дню поселка, фильм «Алла Алексеевна» о пожилой женщине, которая в 1990-е годы работала в детском доме. А также картину «Лето в заброшке» и фильм «Игорек» о человеке-одиночке, который любит бродить по лесу и общаться с ним, знает все травы и тропы.
Фото: Pixabay