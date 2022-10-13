В Екатеринбурге 20 октября начинает работать фестиваль уральского кино «Ойка»

«На открытии мы покажем киноальманах из пяти работ, которые сняли студенты филологического факультета УрФУ во время июльской экспедиции в поселке Висим. Для ребят эти материалы стали дебютом в мире документального кино, а для нас — интересной находкой в процессе исследования краев и граней Урала и людей, на нем живущих», — говорится в сообщении и уточняется, что открытие фестиваля пройдет в бывшем кинотеатре «Салют» 20 октября.





Зрители увидят документальную комедию о пожилой паре «Женя», фильм «Дом культуры» о провинциальном Доме культуры, резиденты которого активно готовятся к Дню поселка, фильм «Алла Алексеевна» о пожилой женщине, которая в 1990-е годы работала в детском доме. А также картину «Лето в заброшке» и фильм «Игорек» о человеке-одиночке, который любит бродить по лесу и общаться с ним, знает все травы и тропы.





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