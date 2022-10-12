Проблемы среднего профобразования в области культуры обсудили в Москве

Всероссийский форум профессиональных образовательных организаций культуры и искусств прошел в Минкультуры РФ, сообщили в пресс-службе.





Замглавы министра культуры РФ Надежда Преподобная отметила, что СПО занимает ключевое положение в трехступенчатой образовательной системе и обеспечивает квалифицированные кадры для учреждений культуры. Форум поможет выделить самые наболевшие проблемы образовательных организаций и наметить план действий, подчеркнула Преподобная.





Глава департамента региональной политики и образования Минкультуры Светлана Ермакова рассказала об актуальном состоянии системы среднего профобразования. На сегодня в стране значатся 349 организаций СПО в сфере культуры, обучающие по 28 специальностям и 13 профессиям. Число их студентов превышает 87 тысяч человек.





По ее словам, одна из основных проблем — нехватка кадров среднего звена в регионах. В связи с этим Минкультуры поставило задачу проанализировать «уровень и качество реализации образовательными организациями специальностей сферы культуры и искусства, потребность регионов в кадрах до 2027 года по конкретным специальностям в регионах и закрепляемость кадров после окончания учебы».





Глава департамента напомнила участникам форума о возможности участвовать в конкурсах на соискание премий для поддержки преподавателей музыки всех звеньев, учрежденных президентом, а также о проведении Года педагога и наставника в 2023-м.





Фото: Минкультуры РФ