Режиссер «Хэллоуина» Джон Карпентер рассказал о любимых видеоиграх

Создатель одного из первых слэшеров в истории кино оказался давним любителем постапокалиптического ролевого экшна Fallout 76. Об этом он рассказал Avclub.





В этой игре режиссер оценил свободу действий, возможность исследования мира и обилие контента. Также он играет в платформеры, шутеры, но не знаком с Elden Ring — игрой от геймдизайнера Хидэтаки Миядзаки и сценариста Джорджа Мартина. Карпентеру понравились первые игры Assassin’s Creed, но он не оценил «Вальгаллу».





Постановщик добавил, что с радостью бы поработал над саундтреком для игры, однако ему не поступали такие предложения. Также он заинтересован в съемках фильма по хоррору Dead Space.





Ранее сообщалось, что стриминг Prime Video занялся экранизацией Fallout. Дата релиза шоу пока не сообщалась.





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