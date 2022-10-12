Звезда «Эйфории» Сидни Суини заменит Джейн Фонду в новой «Барбарелле»

Актриса возглавит каст в современной версии эротического сай-фая, снятого Роже Вадимом в 1968 году. Об этом Deadline сообщили инсайдеры.





По их словам, сейчас проект находится на ранней стадии разработки. Кто станет его режиссером — не уточняется. Сидни Суини, известная по ролям в «Дневнике служанки» и «Эйфории», может заняться продюсированием ленты.





Оригинальная картина с Джейн Фондой в главной роли снята по комиксам о космических приключениях Барбареллы в 40 000 году. Ее снимали исключительно в павильонах с декорациями, а героев одели в необычные эротические наряды, в создании которых участвовал Пако Рабане. Для своего времени фильм был шокирующе откровенным, из-за чего многие актрисы отказывались от главной роли в нем. «Барбарелла» приобрела статус культового и классического фильма.





Дата релиза ремейка пока не намечена.





Фото: кадр из Barbarella