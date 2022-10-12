Звезда «Эйфории» Сидни Суини заменит Джейн Фонду в новой «Барбарелле»

Пятая выставка «Трын*Трава. Современный русский стиль» открылась в усадьбе Муравьевых-Апостолов в ...
До 26 октября принимаются заявки на бесплатное обучение в детской рок-школе Фонда поддержки одарен...
Пушкинскую карту уже получили 7 млн молодых людей, сообщила заместитель директора деп...
Актриса возглавит каст в современной версии эротического сай-фая, снятого Роже Вадимом в 1968 году. ...
Премьера спектакля «Багровый остров» по одноименной пьесе Михаила Булгакова в постано...
Пятая выставка «Трын*Трава. Современный русский стиль» открылась в усадьбе Муравьевых-Апостолов в ...
Пушкинскую карту уже получили 7 млн молодых людей, сообщила заместитель директора деп...
Актриса возглавит каст в современной версии эротического сай-фая, снятого Роже Вадимом в 1968 году. ...
Премьера спектакля «Багровый остров» по одноименной пьесе Михаила Булгакова в постано...
11-ю студийную пластинку «Аллилуйя» рок-музыканты представят уже в ноябре, говорится в сообщении к...
Министерство культуры России работает с регионами по сохранению проведения массовых мероприятий, т...
С 17 по 22 октября юным зрителям покажут мультфильмы, документальные и игровые ленты, сообщили орг...
Первой премьерой 240-го сезона в Мариинском театре станет в субботу опера Сергея Прок...
Автор цикла «Песнь Льда и Пламени», на основе которого снимают приквел «Игры престолов», назвал оп...
Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что в России идет планомерная замена импортного програм...
Продолжение научно-фантастического фильма по романам Фрэнка Герберта появится в кинотеатрах на две...
Министерство культуры России поддержало предложение генерального директора...
Российская актриса появится в четвертом сезоне сай-фай-шоу «Ради всего человечества», сообщил Deadli...
Певец, народный артист РСФСР, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Лев Лещенко в бе...
Ярослав Дронов заявил, что не поедет на вокальный конкурс, даже если его пригласят участвовать, пе...
Стриминговый сервис Netflix опубликовал в YouTube финальный трейлер сиквела «Энолы Холмс». Об этом...
Дни Эрмитажа на Северном Кавказе начнутся в Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГ...
Бронирование более 100 новых помещений в разных культурных учреждениях Москвы теперь доступно поль...
Российская национальная библиотека (РНБ) откроет передвижную выставку «Русские географические назван...
12.10.2022