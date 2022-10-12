Министр культуры РФ Ольга Любимова считает нужным менять подход к массовым культурным мероприятиям

Министерство культуры России работает с регионами по сохранению проведения массовых мероприятий, тем более в преддверии Нового года, но рекомендует менять подход и их тональность. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова на расширенном заседании комитета Госдумы по культуре.

«Все, что касается массовых мероприятий по линии Минкультуры, мы, конечно, отдельно прорабатываем со всеми регионами, сохраняя количество детских праздников, просветительских проектов. Мы снова и снова разговариваем с нашими коллегами о смене тональности. Впереди Новый год, это очень теплый, очень семейный праздник. Это не значит, что дети останутся без праздника, ни в коем случае мы не оставим их без Деда Мороза. Но, тем не менее, все, что связано с увеселительными мероприятиями, мы скорее меняем на просветительские, на заботу о нашем старшем поколении, на семейное времяпрепровождение», — сказала она.