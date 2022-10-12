В Мариинке представят премьеру оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам»

12.10.2022

В Мариинке представят премьеру оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам»

Первой премьерой 240-го сезона в Мариинском театре станет в субботу опера Сергея Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». Об этом сообщил ТАСС художественный руководитель-директор театра, народный артист России Валерий Гергиев.

В спектакле, возобновляющем постановку 1991 года, участвуют лучшие голоса нескольких поколений оперной труппы.

«Интрига первой премьеры юбилейного 240-го сезона в Мариинском театре в том, что в возобновлении той блестящей постановки 1991 года выйдут три-четыре поколения лучших голосов Мариинки! Спектакль будет дополнен не только яркими молодыми артистами, но и новыми идеями. Это по-настоящему фантастическая опера, даже рядом с нашими недавними премьерами Россини, Доницетти и Моцарта», — сказал маэстро.

Спектакль возобновили его первые постановщики режиссер Александр Петров и художник Вячеслав Окунев.

Фото: Мариинка