В Мариинке представят премьеру оперы Прокофьева «Любовь к трем апельсинам»

В спектакле, возобновляющем постановку 1991 года, участвуют лучшие голоса нескольких поколений оперной труппы.





«Интрига первой премьеры юбилейного 240-го сезона в Мариинском театре в том, что в возобновлении той блестящей постановки 1991 года выйдут три-четыре поколения лучших голосов Мариинки! Спектакль будет дополнен не только яркими молодыми артистами, но и новыми идеями. Это по-настоящему фантастическая опера, даже рядом с нашими недавними премьерами Россини, Доницетти и Моцарта», — сказал маэстро.





Спектакль возобновили его первые постановщики режиссер Александр Петров и художник Вячеслав Окунев.





Фото: Мариинка