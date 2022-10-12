Певец Shaman отказался участвовать в «Евровидении»

Ярослав Дронов заявил, что не поедет на вокальный конкурс, даже если его пригласят участвовать, передает Teleprogramma.pro.





«Евровидение» ему не интересно, поскольку ежегодно оно представляет примерно одно и то же. По словам Шамана, российские музыканты «справятся самостоятельно».





Исполнитель поделился с изданием планами на ближайшее будущее. Он хочет записать аранжировку на главную песню страны и выложить официальное аудио. По мнению Дронова, «получится хитовая песня». Он рассказал о традиции на своих концертах, сложившейся благодаря слушателям: в конце выступлений он поет гимн РФ.





Ранее Шаман исполнил гимн на Красной площади вместе с главой государства Владимиром Путиным. Также он пел композицию на концерте в Ялте.





После начала СВО Россию отстранили от участия в «Евровидении» в следующем году. В ответ на это в музыкальной индустрии РФ неоднократно звучали предложения провести отечественный аналог конкурса.





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