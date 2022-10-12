Netflix представил финальный трейлер «Энолы Холмс 2»

12.10.2022

Netflix представил финальный трейлер «Энолы Холмс 2»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал в YouTube финальный трейлер сиквела «Энолы Холмс». Об этом сообщает «Культуромания». 

Главные роли в фильме вновь исполнили Милли Бобби Браун и Генри Кавилл.

Во франшизе идет повествование о расследованиях молодой родственницы знаменитого сыщика Шерлока Холмса. Сюжет второй части пока неизвестен.

Премьера «Энолы Холмс 2» состоится 4 ноября. 

Фото: Pixabay