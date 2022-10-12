В РНБ будет проводиться выставка «Русские географические названия: история открытий»

Экспозиция в Новом здании познакомит посетителей со списком таких названий, увековечивших подвиг русских первооткрывателей.





«Выставка представит 20 планшетов с документами, фотографиями, картами из фондов РНБ и Института востоковедения РАН, знакомящих с маршрутами путешествий, в ходе которых были даны русские названия. У этих русских топонимов особое значение: они не отражают захвата островных территорий на разноязычной карте и не являются следами колонизации. Это свидетельства подлинных научных открытий, в результате которых появились точные карты с русскими названиями», — рассказали в пресс-службе библиотеки.





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