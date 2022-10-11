Умерла звезда детектива «Она написала убийство» Анджела Лэнсбери

Британская и американская актриса скончалась в ночь на 11 октября. Об этом говорится в заявлении семьи, передает Reuters.





Анджела Лэнсбери умерла во сне в своем доме в США. Ей было 96 лет. Она не дожила до следующего дня рождения пять дней.





Актриса родилась в Британии, в годы Второй мировой переехала в Канаду, затем в США. Впервые появилась в кино в «Газовом свете» (1944), где сыграла с Ингрид Бергман. За дебютную роль получила первую номинацию на «Оскар», которых в ее карьере было три. Среди известных кинокартин с ее участием — «Портрет Дориана Грея», «Маньчжурский кандидат», «Набалдашник и метла». Последний фильм с актрисой вышел в 2018 году.





Российским зрителям Лэнсбери известна по популярному в разных странах детективному сериалу «Она написала убийство», который шел более 10 лет. Также она выступала на нью-йоркском Бродвее и в лондонском Вест-Энде. Ее театральные работы отметили шестью «Золотыми глобусами» и пятью статуэтками «Тони». За более чем 70-летний вклад в развитие кино Лэнсбери получила «Оскар».





Фото: кадр из сериала Murder, She Wrote