Prime Video показал новых супергероинь из четвертого сезона «Пацанов»

11.10.2022

Prime Video показал новых супергероинь из четвертого сезона «Пацанов»
Авторы сатирического сериала представили в соцсетях первые портреты Фейерверк и Сестры Сэйдж, сообщил «Канобу».

Обе героини специально разработаны для шоу The Boys, которое основано на одноименном комиксе. Характер и способности персонажей не раскрываются. Все подробности планируют скрывать до релиза новых эпизодов, дата которого не названа.

В роли Firecracker появится Вэлори Кэрри, в образе Sister Sage — Сьюзан Хэйуорд. Супергеройские костюмы новых участниц команды разработала художница Лаура Джин Шеннон, которая одела другого персонажа «Пацанов» — Солдатика.

Проект дебютировал в 2019 году. Минувшим летом вышел третий сезон. Шоу рассказывает о противостоянии народных мстителей элитной группе супергероев, сколоченной корпорацией. Пацаны стремятся вскрыть порочные дела и даже преступления людей, использующих свои сверхспособности вовсе не во благо. 

Фото: кадр из сериала «Пацаны»