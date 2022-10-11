Минцифры и «РТК-Солар» запустили спецпроекты для информирования россиян о киберугрозах

11.10.2022
Минцифры России совместно с «РТК-Соларом» создали три спецпроекта для повышения информированности граждан о безопасном поведении в интернете и киберугрозах, рассказали в компании. Об этом сообщает РИА Новости.
«В рамках реализации федерального проекта „Информационная безопасность“ национальной программы „Цифровая экономика“ Минцифры России совместно с „РТК-Солар“ запустили три спецпроекта для повышения информированности граждан, в том числе детей и подростков, о безопасном поведении в интернете и привлечения их внимания к вопросам кибербезопасности», — указывается в сообщении.
Первый проект сфокусирован на борьбе с «кибербуллингом» — травлей в соцсетях или мессенджерах. Целевая аудитория спецпроекта — подростки — «одна из наиболее уязвимых в интернете групп граждан», и проект будет реализован в сотрудничестве с популярными у аудитории блогерами, которые расскажут о собственном опыте борьбы с кибербуллингом.
Задача второго проекта — показать на простых примерах основные ошибки, которые совершают при создании паролей, популяризировать использование двухфакторной аутентификации и рассказать о принципах защиты аккаунтов в цифровых сервисах.
Последний проект — «КиберЗОЖ» — аналогия между здоровыми привычками в жизни и в интернете. Проект призван побудить людей к самостоятельным действиям для защиты в Сети, а также рассказать о базовых правилах кибербезопасности.
Фото: Pixabay