Минцифры и «РТК-Солар» запустили спецпроекты для информирования россиян о киберугрозах

«В рамках реализации федерального проекта „Информационная безопасность“ национальной программы „Цифровая экономика“ Минцифры России совместно с „РТК-Солар“ запустили три спецпроекта для повышения информированности граждан, в том числе детей и подростков, о безопасном поведении в интернете и привлечения их внимания к вопросам кибербезопасности», — указывается в сообщении.





Первый проект сфокусирован на борьбе с «кибербуллингом» — травлей в соцсетях или мессенджерах. Целевая аудитория спецпроекта — подростки — «одна из наиболее уязвимых в интернете групп граждан», и проект будет реализован в сотрудничестве с популярными у аудитории блогерами, которые расскажут о собственном опыте борьбы с кибербуллингом.





Задача второго проекта — показать на простых примерах основные ошибки, которые совершают при создании паролей, популяризировать использование двухфакторной аутентификации и рассказать о принципах защиты аккаунтов в цифровых сервисах.





Последний проект — «КиберЗОЖ» — аналогия между здоровыми привычками в жизни и в интернете. Проект призван побудить людей к самостоятельным действиям для защиты в Сети, а также рассказать о базовых правилах кибербезопасности.





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