Вслед за Киану Ривзом сериал «Дьявол в белом городе» покинул режиссер

Тодд Филд отказался от участия в шоу Мартина Скорсезе и Леонардо Ди Каприо для Hulu, сообщил IndieWire.





Стриминг подтвердил информацию, но не назвал причины ухода постановщика. Ранее проект экранизации романа Эрика Ларсона оставил исполнитель главной роли Киану Ривз. Почему он принял такое решение, не уточнялось. Филд и Ривз не комментировали ситуацию.





Кто заменит режиссера и актера — неизвестно. Создателем сериала остается Сэм Шоу.





Действие сериала развернется в конце XIX века в Чикаго вокруг архитектора Дэниела Бернэма и серийного убийцы Генри Холмса. Пока первый разрабатывает проект пространства для Экспо-1893, второй строит отель для пыток и убийств, вошедший в историю как «Замок убийств». Проект основан на реальных событиях.





Фото: Pixabay