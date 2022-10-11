В пространстве арт-платформы Cube.Moscow будут открыты семь новых выставок

" <...> Так, с 14 по 16 октября в большом зале пространства арт-платформы Cube.Moscow пройдет первая выставка искусствоведа Анастасии Постригай «Искусство вне времени»", — сказал собеседник агентства.





Цель проекта — не только познакомить зрителей с работами современных авторов, но и переосмыслить их творчество в диалоге с наследием старых мастеров. В экспозиции будут представлены порядка 60 экспонатов из коллекций ведущих галерей Москвы: a-s-t-r-a, Askeri Gallery, POP/OFF/ART, Alina Pinsky Gallery, InArt Gallery и др.





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