Нового президента кинофестиваля «Дух огня» объявят до декабря

10.10.2022

Нового президента кинофестиваля «Дух огня» объявят до декабря

Организаторы Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», проходящего ежегодно в Ханты-Мансийске, намерены объявить имя нового президента мероприятия до декабря текущего года. Об этом ТАСС сообщил заместитель губернатора Югры Юрий Южаков.

«Президент фестиваля пока не назначен, идут консультации. Но рассчитываем, что сможем назвать нового президента „Духа огня“ до конца ноября текущего года», — сказал собеседник агентства.

В 2002 году народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года.

Фото: Pixabay