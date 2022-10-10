Нового президента кинофестиваля «Дух огня» объявят до декабря

«Президент фестиваля пока не назначен, идут консультации. Но рассчитываем, что сможем назвать нового президента „Духа огня“ до конца ноября текущего года», — сказал собеседник агентства.





В 2002 году народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года.





Фото: Pixabay