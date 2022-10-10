Нового президента кинофестиваля «Дух огня» объявят до декабря

Организаторы Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», проходящего ежегодно...
Меппинг-шоу — 3D-проекцию на здание — об истории развития русского авангарда и переходе к неоклассик...
Режиссер и художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин представит свой новый...
Флорентийская галерея Уффици подала иск против дома французского кутюрье Жан-Поля Готье за несанкц...
Художественный руководитель Театра им. Гоголя, режиссер Антон Яковлев, вступивший в должность лето...
Организаторы Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», проходящего ежегодно...
Меппинг-шоу — 3D-проекцию на здание — об истории развития русского авангарда и переходе к неоклассик...
Режиссер и художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин представит свой новый...
Флорентийская галерея Уффици подала иск против дома французского кутюрье Жан-Поля Готье за несанкц...
Художественный руководитель Театра им. Гоголя, режиссер Антон Яковлев, вступивший в должность лето...
Киностудия Paramount Pictures выпустит фильм Квентина Тарантино «Криминальное чтиво» в ...
Актер Тимоти Шаламе рассказал о скором выходе фильма «Переход к электрозвучанию» с ни...
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева о создании при СН...
Большой родительский форум пройдет во Всероссийском детском центре «Орленок» с 13 по 16 октября. Об ...
Автор песен Илья Резник назвал размер гонораров певца Ярослава Дронова, который выступа...
Музей-заповедник «Александровская слобода» во Владимирской области — одн...
Гала-концерт «И музыка венчает танец» пройдет в понедельник в честь 60-летия кафедры режиссуры бал...
Симфонический хор Свердловской филармонии под руководством заслуженного деятеля искусств России Ан...
С жизнью и творчеством Василия Шукшина теперь можно познакомиться в Литературном музее в Красноярс...
В России сняли первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейк, он получил название «ПМ...
Директор Японского центра во Владивостоке Миягава Осаму передал в дар Музею-заповеднику истории Даль...
Фильм «Сердце пармы» стал лидером кинопроката в РФ и СНГ, собрав 131,8 млн рублей. Об этом свидете...
Музыканты из Донецкой Народной Республики (ДНР) впервые посетят форум мо...
Малый драматический театр — Театр Европы представил премьеру спектакля «Чайка» в постан...
Московский театр «Ленком Марка Захарова» представил премьеру спектакля «Старомодная к...
10.10.2022