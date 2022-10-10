В Екатеринбурге представят 3D-проекцию об истории развития русского авангарда

«14-15 октября 2022 в Екатеринбурге впервые пройдет „Уикенд авангарда“ — серия мероприятий, объединяющих наследие авангардного искусства XX века и возможности цифровых технологий XXI века. <...> Визуальной кульминацией „Уикенда авангарда“ станет архитектурный 3D-меппинг, созданный цифровым художником Александром Гагариным и художницей Асей Будаковой. На фасаде кинотеатра „Заря“ масштабно и зрелищно будет представлена история развития русского авангарда и переход от авангарда к неоклассике: горожане увидят работы знаменитых художников К. Малевича, В. Кандинского, Э. Лисицкого и образы конструктивистских зданий Екатеринбурга», — говорится в сообщении.





«Уикенд авангарда» — совместный проект Екатеринбургской академии современного искусства, исследовательского проекта «Территория авангарда» и пространства «Заря».





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