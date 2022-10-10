Поэт Илья Резник назвал размер гонораров певца Shaman

По словам Резника, еще несколько месяцев назад Shaman получал за концерт около 600 000 рублей. На сегодняшний день его гонорар составляет около 3,3 млн рублей.





Официального подтверждения этой информации от представителя Shaman пока не поступало.





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