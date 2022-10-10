Поэт Илья Резник назвал размер гонораров певца Shaman

10.10.2022

Поэт Илья Резник назвал размер гонораров певца Shaman

Автор песен Илья Резник назвал размер гонораров певца Ярослава Дронова, который выступает под псевдонимом Shaman. Об этом сообщает «Культуромания». 

По словам Резника, еще несколько месяцев назад Shaman получал за концерт около 600 000 рублей. На сегодняшний день его гонорар составляет около 3,3 млн рублей.

Официального подтверждения этой информации от представителя Shaman пока не поступало.

Фото: Pixabay