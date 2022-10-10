В музее-заповеднике под Владимиром покажут рукомойник XVI-XVII веков

Музей-заповедник «Александровская слобода» во Владимирской области — одна из старейших резиденций московских государей, в том числе Ивана Грозного, — впервые представит посетителям редкий подвесной рукомойник XVI-XVII веков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.





«Музей-заповедник «Александровская слобода» приобрел и отреставрировал редкий предмет художественного литья XVI-XVII веков, изготовленный в Северной Европе — подвесной рукомойник (сосуд для умывания). На сегодня в музейных собраниях страны выявлены всего два аналога этого экземпляра — в ГИМе (Государственном историческом музее в Москве) и Музее Москвы <...> Таким рукомойником могли пользоваться только зажиточные люди. В России для мытья рук чаще служил медный кувшин (кумган), зато подвесной был удобнее, его называли по-разному, но в нашей стране с XVI века закрепилось название «рукомойник», — рассказали в музее.





Рукомойник был приобретен со следами коррозии, патины, отломанными частями, его восстановил реставратор высшей категории Виктор Астафьев.





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