В «Ленкоме» в первый раз сыграли «Старомодную комедию» Алексея Арбузова

Постановку осуществил ученик Марка Захарова режиссер Роман Самгин, исполнителями главных ролей выступают заслуженная артистка РФ Олеся Железняк и народный артист РФ Игорь Бочкин.





«Старомодная комедия» — это моя четвертая работа в «Ленкоме». Первый спектакль мы делали совместно с Марком Анатольевичем (Захаровым), он был худруком постановки «Город миллионеров». Потом была работа «Укрощение укротителей». Не так давно была постановка «Под одной крышей», — сказал ТАСС Роман Самгин.





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