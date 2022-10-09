В «Ленкоме» в первый раз сыграли «Старомодную комедию» Алексея Арбузова

09.10.2022

В «Ленкоме» в первый раз сыграли «Старомодную комедию» Алексея Арбузова

Московский театр «Ленком Марка Захарова» представил премьеру спектакля «Старомодная комедия» по пьесе советского драматурга Алексея Арбузова (1908-1986). Об этом сообщает пресс-служба театра.

Постановку осуществил ученик Марка Захарова режиссер Роман Самгин, исполнителями главных ролей выступают заслуженная артистка РФ Олеся Железняк и народный артист РФ Игорь Бочкин.

«Старомодная комедия» — это моя четвертая работа в «Ленкоме». Первый спектакль мы делали совместно с Марком Анатольевичем (Захаровым), он был худруком постановки «Город миллионеров». Потом была работа «Укрощение укротителей». Не так давно была постановка «Под одной крышей», — сказал ТАСС Роман Самгин.

Фото: Pixabay