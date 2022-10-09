Никулин и Гайдай ссорились с Моргуновым на съемках «Самогонщиков»

Евгений Моргунов восхищался Георгием Вициным, а Юрия Никулина недолюбливал. Во многом он не соглашался и с Леонидом Гайдаем.





«Моргунов спорил не только с Никулиным, но и с режиссером Леонидом Гайдаем. Он подавлял собой весь съемочный процесс. Навязывал свое мнение. Даже режиссеру. Это приводило к конфликтам. Субординация между режиссером и актером должна быть какая-то», — уточнил актер Александр Пятков.





Что касается Никулина, то в его адрес Моргунов регулярно отпускал саркастичные шутки, которые артист старался игнорировать и не отвечать тем же, чтобы не ввязываться в открытый конфликт.





Фото: скриншот