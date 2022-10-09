На Урале начал свою работу всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция»

В этом году фестиваль впервые проходит не в Москве.





«Мы рады, что в Екатеринбург на время фестиваля приехали более 400 участников из разных регионов нашей страны, и город стал настоящей столицей молодой режиссуры» — передают организаторы слова арт-директора фестиваля Дмитрия Мозгового.





Фестиваль открылся встречей молодых актеров, режиссеров, критиков из регионов России и СНГ, получивших на конкурсной основе индивидуальные гранты Союза театральных деятелей РФ или приехавших в рамках проекта «Творческая командировка».





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