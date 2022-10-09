На Урале начал свою работу всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция»

09.10.2022

На Урале начал свою работу всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция»

Всероссийский фестиваль молодой режиссуры «Артмиграция» стартовал в Екатеринбурге — зритель увидит 10 спектаклей из Тюмени, Перми, Омска, Новосибирска, Томска, Сарова, Твери и Москвы, в их числе и четыре детских постановки. Об этом сообщили организаторы.

В этом году фестиваль впервые проходит не в Москве.

«Мы рады, что в Екатеринбург на время фестиваля приехали более 400 участников из разных регионов нашей страны, и город стал настоящей столицей молодой режиссуры» — передают организаторы слова арт-директора фестиваля Дмитрия Мозгового.

Фестиваль открылся встречей молодых актеров, режиссеров, критиков из регионов России и СНГ, получивших на конкурсной основе индивидуальные гранты Союза театральных деятелей РФ или приехавших в рамках проекта «Творческая командировка».

Фото: Pixabay