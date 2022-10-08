«Мэйфейрские ведьмы» получили новый трейлер и дату релиза

08.10.2022

«Мэйфейрские ведьмы» получили новый трейлер и дату релиза
Ролик по экранизации романов автора «Интервью с вампиром» Энн Райс опубликовал стриминг AMC+.

Александра Даддарио предстала в образе нейрохирурга Роуэн с мистическими способностями, которые передались ей генетически по женской линии и о которой она до определенного момента не знала. Ей предстоит выяснить историю своей семьи, в которой веками рождались ведьмы, имевшие связь с могущественным и таинственным потусторонним существом.

Создательницами проекта выступили Эста Сполдинг и Мишель Эшфорд. Компанию Даддарио составили Тонгайи Чириса, Джек Хьюстон и др.

Ведьминская драма с элементами хоррора появится на стриминге 5 января 2023 года. В этот день выйдут сразу два эпизода. Далее серии будут выпускать еженедельно. Всего в шоу восемь эпизодов. 

Фото: кадр из Mayfair Witches