«Мэйфейрские ведьмы» получили новый трейлер и дату релиза

Ролик по экранизации романов автора «Интервью с вампиром» Энн Райс опубликовал стриминг AMC+.





Александра Даддарио предстала в образе нейрохирурга Роуэн с мистическими способностями, которые передались ей генетически по женской линии и о которой она до определенного момента не знала. Ей предстоит выяснить историю своей семьи, в которой веками рождались ведьмы, имевшие связь с могущественным и таинственным потусторонним существом.





Создательницами проекта выступили Эста Сполдинг и Мишель Эшфорд. Компанию Даддарио составили Тонгайи Чириса, Джек Хьюстон и др.





Ведьминская драма с элементами хоррора появится на стриминге 5 января 2023 года. В этот день выйдут сразу два эпизода. Далее серии будут выпускать еженедельно. Всего в шоу восемь эпизодов.





Фото: кадр из Mayfair Witches