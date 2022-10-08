Ролик к 30-летию Mortal Kombat появился в Сети

Специальное юбилейное видео опубликовали на YouTube-канале файтинг-франшизы.





В ролик вошли кадры из видеоигр, анимационных сериалов и фильмов медиафраншизы. В описании создатели «Смертельной битвы» поблагодарили фанатов за поддержку на протяжении трех десятков лет.





Ожидаемой фанатами информации о выходе следующей игры в видео не было. Ранее один из разработчиков игры Эд Бун предупреждал, что к юбилею не планируют анонсировать новый релиз.





Оригинальная игра дебютировала в 1992-м. Последняя на сегодня «Смертельная битва 11» выходила в 2019 и 2020 годах для разных приставок. Помимо файтинг-сиквелов, у Mortal Kombat есть приключенческие спин-оффы.





Основная экранизация игры — одноименный фильм 1995 года. Он получил смешанные отзывы критиков, но понравился фанатам игры и зрителям, а также стал образцом для других экранизаций видеоигр.





Фото: скриншот / ютьюб