Умер легендарный артист сибирской сцены Иван Ромашко

Лауреат «Золотой маски», артист оперетты скончался в 92 года, сообщили в Новосибирском музтеатре.





Народный артист РСФСР умер 6 октября. Прощание с ним пройдет 8 октября.





Иван Ромашко родился в Малиновке (ныне Алтайский край), учился в авиатехникуме в Новосибирске, окончил музколледж при Ленинградской консерватории. Служил в Новосибирском театре музкомедии с самого начала его существования. За более чем 60-летнюю карьеру исполнил свыше ста ролей, в том числе в спектаклях «Василий Теркин», «Свадьба в Малиновке», «Бабий бунт».





Солист театра также создавал либретто к спектаклям, которые ставили в Новосибирском музтеатре и других театрах страны. Его стихи, эпиграммы и другие произведения вошли в сборник «Улыбки актера», изданный в 1996 году.





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