HBO показал новый тизер «Идола» с Лили-Роуз Депп и The Weeknd

08.10.2022

HBO показал новый тизер «Идола» с Лили-Роуз Депп и The Weeknd
Свежее видео сосредоточено на главной героине — начинающей певице. Ролик доступен на ютьюбе телеканала.

Героиню показали на репетициях, съемках, в студии звукозаписи и домашней обстановке. Рядом с ней появляются танцовщики, требовательные продюсеры, а также мужчина, в которого она влюблена (The Weeknd). 

«Идол» рассказывает о сложных и опасных отношениях исполнительницы и владельца клуба, который к тому же является лидером некоего культа.

Автором идеи выступил канадский певец The Weeknd (Абель Тесфайе). Он же участвовал в разработке сценария и создании музыки. Срежиссировал проект шоураннер «Эйфории» Сэм Левинсон.

Выход сериала ожидается в 2023 года на HBO Max. Точную дату релиза пока не назвали. 

Фото: кадр из трейлера The Idol