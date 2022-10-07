Губернский театр опроверг сообщения о мобилизации Никиты Преснякова

Заявки и конкурсные работы принимают с 5 по 21 октября, сообщило Объединение культурных центров ЮА...
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На сэкономленные деньги городские власти хотят закупить оснащение для мобилизованных, сообщается на ...
Заявки и конкурсные работы принимают с 5 по 21 октября, сообщило Объединение культурных центров ЮА...
В учреждении прокомментировали информацию о том, что внука Аллы Пугачевой забрали в военкомат с ре...
7 октября на стриминге появился доступ к новой версии сверхъестественного фильма ужасов 1987 года. ...
На сэкономленные деньги городские власти хотят закупить оснащение для мобилизованных, сообщается на ...
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07.10.2022
В учреждении отреагировали на многочисленные вопросы о том, что артиста забрали с репетиции. Комментарий появился на сайте театра.
В последний раз спектакль с Никитой Пресняковым давали в Губернском театре 22 сентября. И репетиция, и показ прошли без происшествий. 7 октября в театре не проводилось никаких мероприятий, связанных с этой постановкой, подчеркнули в театре.
Внук Аллы Пугачевой не состоит в штате и сотрудничает с театром как приглашенный актер. На сегодня он занят только в «Безымянной звезде».
Ранее «Пятый канал» и каналы в Telegram сообщали, что актера и музыканта забрали с репетиции с целью мобилизации. Он назвал новость фейком.