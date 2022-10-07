Губернский театр опроверг сообщения о мобилизации Никиты Преснякова

В учреждении отреагировали на многочисленные вопросы о том, что артиста забрали с репетиции. Комментарий появился на сайте театра.

В последний раз спектакль с Никитой Пресняковым давали в Губернском театре 22 сентября. И репетиция, и показ прошли без происшествий. 7 октября в театре не проводилось никаких мероприятий, связанных с этой постановкой, подчеркнули в театре.

Внук Аллы Пугачевой не состоит в штате и сотрудничает с театром как приглашенный актер. На сегодня он занят только в «Безымянной звезде».

Ранее «Пятый канал» и каналы в Telegram сообщали, что актера и музыканта забрали с репетиции с целью мобилизации. Он назвал новость фейком.