Марго Робби одобрила выбор Леди Гаги на роль Харли Квинн

Американская певица может сделать «нечто невероятное» с антигероиней DC. Таким мнением Робби поделилась с MTV News.





По ее словам, будет очень радостно и интересно увидеть свою героиню в интерпретации Леди Гаги. Актриса пояснила, что давно хотела, чтобы Харли Квинн превратилась в персонажа, которого играет то одна превосходная актриса, то другая превосходная актриса — по примеру Макбета и Бэтмена.





Леди Гага снимется в сиквеле «Джокера» (2019) с подзаголовком «Безумие на двоих» вместе с Хоакином Фениксом. Однако официально до сих пор не сообщалось, что она сыграет Харли Квинн. Тем не менее поклонники уверены, что увидят ее именно в этом образе.





Joker: Folie à Deux планируют выпустить в 2024 году.