Марго Робби одобрила выбор Леди Гаги на роль Харли Квинн

07.10.2022

Марго Робби одобрила выбор Леди Гаги на роль Харли Квинн
Американская певица может сделать «нечто невероятное» с антигероиней DC. Таким мнением Робби поделилась с MTV News.

По ее словам, будет очень радостно и интересно увидеть свою героиню в интерпретации Леди Гаги. Актриса пояснила, что давно хотела, чтобы Харли Квинн превратилась в персонажа, которого играет то одна превосходная актриса, то другая превосходная актриса — по примеру Макбета и Бэтмена.

Леди Гага снимется в сиквеле «Джокера» (2019) с подзаголовком «Безумие на двоих» вместе с Хоакином Фениксом. Однако официально до сих пор не сообщалось, что она сыграет Харли Квинн. Тем не менее поклонники уверены, что увидят ее именно в этом образе.

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Фото: кадр из фильма «Хищные птицы»