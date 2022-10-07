Мультсериал «Обратная сторона Земли» получил пятый сезон

07.10.2022

Мультсериал «Обратная сторона Земли» получил пятый сезон
Сервис Hulu официально продлил шоу о пришельцах на Земле еще до выхода четвертого сезона, сообщил Deadline.

Сроки производства и выхода пятого сезона пока не названы. На сегодня нет точной даты релиза четвертого сезона, который поклонники ждут в следующем году.

«Обратная сторона Земли» вышла на «Хулу» в 2020 году. Прошедшим летом дебютировал третий сезон, а в начале октября вышел спецэпизод к Хэллоуину.

Шоу повествует о представителях внеземной цивилизации, которые покидают свою умирающую планету и в результате крушения оказываются на Земле. Они изучают человечество и никак не могут понять, земная цивилизация скорее хорошая или наоборот. 

Одноименный мультфильм вышел в 1984 году в СССР. Он посвящен не инопланетянам и даже не спутнику Земли, а гостеприимству кавказских народов.

Фото: кадр из сериала Solar Opposites