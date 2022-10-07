Певец и актер Леонид Шумский ушел из жизни в 78 лет

07.10.2022

Певец и актер Леонид Шумский ушел из жизни в 78 лет
О кончине заслуженного артиста Рoссии сообщила «РГ». 

По информации портала «Кино и театр», артист умер 26 сентября. Причины и обстоятельства смерти не уточнялись.

Леонид Шумский родился в Литве, работал токарем, слесарем, учителем сельской школы. Впервые оказался на сцене во время службы в армии. Тогда же начал писать стихи. Выступал на конкурсах, где его заметили и пригласили в Литовскую филармонию. 

После перебрался в Москву, где работал в Мюзик-холле, оркестре «Современник» и Москонцерте, участвовал в ТВ-программах, организовывал концерты, выступал с оркестрами. Также гастролировал по стране с сольной программой и снимался в кино. Известен по роли в «Отряде особого назначения» (1978).

Фото: Pixabay