Вышел первый трейлер мультфильма по культовой игре Super Mario Bros
Вышел первый трейлер мультфильма по культовой игре Super Mario Bros
07.10.2022
Ролик по анимационной экранизации серии платформеров от Nintendo появился на ютьюб-канале студии Illumination.
В видео представили главного антагониста — Боузера, напавшего на Пингвинье королевство и захватившего артефакт, а также знаменитого Марио, впервые попавшего в Грибное королевство. За 11 часов с релиза ролик набрал более 2 млн просмотров.
Роли озвучили Крис Прэтт, Чарли Дэй, Джек Блэк, Аня Тейлор-Джой и др. Зрителей ждет сюрприз — «голос» Марио из игр, актер Чарльз Мартине появится в засекреченной роли.
Первая игра серии вышла в 1985 году. Она получила многочисленные продолжения, переиздания и ремейки. Уже через год вышел японский мультфильм по мотивам игры, а в 1993 году — фильм «Супербратья Марио», ставший первой экранизацией видеоигры в мире. Он провалился в прокате, но приобрел культовый статус.
Кинотеатральный релиз назначен на 7 апреля 2023 года.