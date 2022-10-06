Сын четы Бекхэмов решил пойти по стопам матери и стать певцом

06.10.2022

Сын четы Бекхэмов решил пойти по стопам матери и стать певцом
17-летний Круз Бекхэм договорился о сотрудничестве с автором треков британской певицы Риты Оры. Об этом написала газета Mirror.

Кристофер Эриксон aka Koda напишет новые песни для начинающего исполнителя. Когда появится первая совместная работа, издание не уточнило. 

Ранее в этом году Бекхэм сообщил о работе с Poo Bear (Джейсон Бойд), автором одного их хитов Джастина Бибера. Однако совместные треки он не выпустил. Позже певец заключил контракт с Tap Music. Агентство работало с Ланой Дель Рэй и другими артистами.

Первый трек сын Виктории и Дэвида Бекхэмов представил шесть лет назад. Рождественская песня 11-летнего певца вошла в топ-10 чарта iTunes. Он занимается музыкой с детства, играет на нескольких инструментах. 

Фото: Pixabay