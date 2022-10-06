Apple TV+ показал трейлер военной драмы «Дорога» с Дженнифер Лоуренс

06.10.2022

Apple TV+ показал трейлер военной драмы «Дорога» с Дженнифер Лоуренс
Первый ролик по фильму о женщине, пытающейся вернуться к жизни после войны, появился на ютьюб-канале стриминга.

Военный инженер Линси получает серьезную травму при подрыве во время службы в Афганистане и возвращается домой в США, где изо всех сил приспосабливается к жизни.

Вместе с обладательницей многочисленных наград в проекте задействован актер Брайан Тайри Генри. Фильм сняла Лила Нойгебауер, для которой «Дорога» стала полнометражным дебютом. Лоуренс также занималась продюсированием ленты.

Causeway от студии А24 дебютировал на кинофестивале в Торонто, где работу актрисы высоко оценили кинокритики. Онлайн-премьера фильма состоится 4 ноября на Apple TV+.

Фото: кадр из трейлера Causeway