В ЕМГ объяснили отказ от Валерия Меладзе «предпочтениями слушателей»

06.10.2022

В ЕМГ объяснили отказ от Валерия Меладзе «предпочтениями слушателей»
Композиции в исполнении певца сняли с ротации, в том числе радиостанций «Европейской медиагруппы». О причинах решения Blitz+ сообщил глава пресс-службы холдинга Антон Коробков-Землянский.

По его словам, вещатели ЕМГ создают списки треков на основе чартов, хит-парадов, где слушатели выбирают песни для эфиров, и анализа фокус-групп. В ротацию радиостанций группы попадают те песни, которые хочет слышать аудитория, пояснил собеседник портала.

ЕМГ — крупнейший радиохолдинг в стране, который объединяет «Европу Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM» и другие радиостанции.

Ранее сообщалось, что на радио перестали звучать песни братьев Меладзе и Аллы Пугачевой в связи с их позицией по СВО. Представители «Русского радио» связали исчезновение песен Примадонны из эфира с их неактуальностью, а также с отсутствием нового материала в репертуаре артистки. Исполнители не комментировали ситуацию.

Фото: Pixabay