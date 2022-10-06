Умер Вольфганг Кольхазе, по рассказу которого сняли «Уроки Фарси»

Сценарист и режиссер скончался в возрасте 91 года. Об этом сообщается в соцсетях Берлинале.



Кинематографист умер 5 октября в столице Германии. Дата и место его похорон пока не уточнялись.



Кольхазе родился в Берлине, начал работу в качестве сотрудника газет. Затем занялся драматургией и написанием сценариев, рассказов. Выступил сценаристом десятков картин, выходивших в 1950-2017 годах. В их числе — «Мама, я жив», «Легенды Риты», «Безмолвная звезда», «Любовь на балконе» и др. Его рассказ «Персидский для капо» («Изобретая язык») лег в основу военной драмы «Уроки фарси».



Также Кольхазе снял три фильма по своим сценариям. «Соло Санни» — наиболее известный из них — удостоился наград Берлинале.





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