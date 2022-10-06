«Дни короткометражного кино» открыли прием заявок для площадок

06.10.2022
К сотрудничеству приглашают культурные, образовательные и другие учреждения для проведения некоммерческих показов в рамках «эха» международного кинофестиваля, сообщили организаторы.
Для участия в Short Film Days необходимо зарегистрироваться
на сайте проекта как площадка и заполнить
анкету до 31 декабря. Фильмы будут показывать в традиционном формате с 15 декабря по 15 февраля 2023 года.
Площадки должны иметь видео- и аудиооборудование и штат сотрудников для проведения кинопоказов. Они отвечают за информирование зрителей о мероприятиях, в том числе с помощью трейлеров, печати и др. Подробнее с требованиями можно ознакомиться на сайте.
На сегодня в оргкомитет смотра направили 200 заявок. Прием
документов от создателей фильмов 2021-2022 годов продлится до 20 декабря. В рамках Short Film Days проведут некоммерческие показы отечественного и международного короткого метра, встречи с кинематографистами и другими участниками индустрии и другие мероприятия. Победителей объявят 21 декабря.
Фестиваль организует компания «Мувистарт» при поддержке ПФКИ и Союза кинематографистов РФ.
Фото предоставлено организаторами