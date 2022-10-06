Режиссер «Иччи» Евгений Павлов умер в Якутске

Кинематографист скончался 6 октября. Об этом сообщили якутские СМИ.





Режиссер, актер, сценарист и продюсер умер в возрасте 39 лет. Причину смерти режиссера установят по итогам судмедэкспертизы, назначенной на 7 октября. Прощание с ним пройдет 8 октября в зале «Реквием» в Якутске, пишет ЯСИА.





Евгений Павлов — уроженец Якутска, выпускник филфака ЯГУ. Работал в НВК «Саха», где вел авторскую программу. Дебютировал в кино с ролью в хорроре «Наахара» в 2007 году. Через несколько лет он снял по собственному сценарию продолжение фильма с подзаголовком «Священная земля». «Наахара 2» основана на преданиях народа саха о том, что у каждого предмета и места есть свой хозяин.





Среди его работ — триллер Y. O. P. (2013) по мотивам реальной истории о девочке, родители которой пытались изгнать из нее беса и позвали на помощь ламу; хоррор «Иччи» (2011) о знакомстве молодой жены с тайнами заброшенного дома; детективный триллер «Сэттээх» и др.





Фото: Pixabay