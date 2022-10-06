Первый канал показал откровенные анонсы нового «Ледникового периода»

В одном из роликов блогер Даня Милохин взмахом ножниц раздевает партнершу. Видео доступны на сайте вещателя.





Новый сезон шоу выйдет в эфир вечером 15 октября. Судя по роликам, в нем примут участие Дарья Мороз, Наталья Подольская, Регина Тодоренко, Егор Бероев, Марат Башаров и другие отечественные звезды.





Один из самых откровенных анонсов сняли с Милохиным. Он срезает единственную бретельку, на которой держится красное платье партнерши, стоящей спиной к зрителям, надевает ей на плечи пиджак, а сам остается топлес. Подольская тоже раздевает своего партнера, оставляя его торс оголенным, а партнерша Башарова стягивает с него галстук-бабочку.





Ранее сообщалось, что Даня Милохин выступит с Евгенией Медведевой. Они уже были парой в предыдущем сезоне шоу.





Проект дебютировал на Первом в 2007 году.





Фото: скриншот / ютьюб