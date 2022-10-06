Международный музыкальный фестиваль ArsLonga откроется в Москве 6 октября

06.10.2022

Международный музыкальный фестиваль ArsLonga откроется в Москве 6 октября

В Москве начинает свою работу XXII Международный музыкальный фестиваль ArsLonga, сообщают организаторы.

«Традиционно любители музыки смогут услышать выдающиеся классические произведения в исполнении ведущих российских коллективов, молодых музыкантов, студентов и аспирантов творческих вузов страны, лауреатов международных конкурсов», — отмечает министр культуры Ольга Любимова.

Открытие смотра пройдет в Большом зале консерватории имени Чайковского. Московский государственный симфонический оркестр под управлением Ивана Рудина сыграет «Первую симфонию» Иоганнеса Брамса.

Фото: Pixabay