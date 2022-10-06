Фонд культурных инициатив выделил 20 млрд рублей на музейные проекты

06.10.2022

Фонд культурных инициатив выделил 20 млрд рублей на музейные проекты

Фонд культурных инициатив выделил 20 млрд на музейные проекты в 2023-2024 годах. Об этом заявил гендиректор ПФКИ Роман Карманов на VIII ежегодной конференции «Актуальные направления деятельности музеев».

«Фонд существует уже год и четыре месяца. За это время проведено семь конкурсов. Объем поддержки до 2024 года — 32,5 миллиарда рублей. В 2023 году — 10 миллиардов и в 2024 году тоже 10 миллиардов», — сказал он.

Прием заявок на первый конкурс 2023 года пройдет с 20 октября по 17 ноября 2022 года.

Фото: Pixabay