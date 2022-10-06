Международный фестиваль «Принцесса цирка» будет проводиться в Саратове с 20 по 23 октября

Лучшие артистки мира примут участие в фестивале «Принцесса цирка», который пройдет в ...
В одном из роликов блогер Даня Милохин взмахом ножниц раздевает партнершу. Видео доступны на сайте...
Одна из самых известных художниц Карелии, автор наиболее известных иллюстраций к эпос...
Более 4 000 человек, написавших Всеобщий музыкальный диктант, получили оценку «отлично»...
Компания-правообладатель объяснила отмену проекта «сложившейся ситуацией», рассказал уральский дра...
Лучшие артистки мира примут участие в фестивале «Принцесса цирка», который пройдет в ...
В одном из роликов блогер Даня Милохин взмахом ножниц раздевает партнершу. Видео доступны на сайте...
Одна из самых известных художниц Карелии, автор наиболее известных иллюстраций к эпос...
Более 4 000 человек, написавших Всеобщий музыкальный диктант, получили оценку «отлично»...
Компания-правообладатель объяснила отмену проекта «сложившейся ситуацией», рассказал уральский дра...
Нобелевская премия по литературе 2022 года присуждена французской писательнице Анни Эрно. Об этом ...
Сотрудники Псковского музея-заповедника завершили реставрацию клавира — музыкального ...
Звезда «Джанго освобожденного» подходит на главную роль в фильме о жизни американского исполнителя...
Министерство культуры РФ учредило премию за лучшую театральную постановку по произвед...
Группа историков, мультипликаторов, художников и программистов создаст до конца 2023 года анимацио...
Ушел из жизни аранжировщик и автор песен Виктор Коняшкин, пишет ФАН. ...
5 октября участники молодежных общественных движений и организаций Луганской Народной Республики, пр...
Американский автор скончался на 84-м году жизни. Его кончину подтвердила супруга Клер Прието-Фулле...
Документы на участие в четвертом международном смотре короткометражных комедий и юмористических ро...
Попытки актеров работать по знаменитому во всем мире методу неуместны при создании кинокомиксов, пол...
Всего в перезапуск фильма о культовом герое комиксов издательства Image Comics пришли три новых сцен...
Фильм Давида Дадунашвили «Музыкант» о европейском музыканте, оказавшемся на Украине во время прове...
Биографическая лента о немецком модельере пока не обзавелась режиссером, сообщил портал Deadline. ...
Режиссер покинул организацию, которая занимается отбором отечественных фильмов-претендентов на «Оска...
Сервис Netflix вел переговоры с наследниками Джона Толкина об авторских правах на произ...
06.10.2022