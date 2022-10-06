Международный фестиваль «Принцесса цирка» будет проводиться в Саратове с 20 по 23 октября

06.10.2022

Международный фестиваль «Принцесса цирка» будет проводиться в Саратове с 20 по 23 октября

Лучшие артистки мира примут участие в фестивале «Принцесса цирка», который пройдет в Саратове с 20 по 23 октября. Фестиваль состоится в восьмой раз, уточнили в пресс-службе Росгосцирка.

«Международный праздник циркового искусства — фестиваль „Принцесса цирка“ пройдет с 20 по 23 октября в Саратове. В восьмой раз он соберет лучших гимнасток и акробаток, клоунесс и дрессировщиц — молодых и очень талантливых цирковых артисток, представительниц разных цирковых школ», — сказали в пресс-службе.

Цирковые артистки покажут номера с белыми бенгальскими тиграми, дрессированными верблюдами, собаками, также запланированы воздушные номера. В завершении фестиваля пройдет гала-шоу и торжественная церемония награждения победителей.

Фото: Pixabay